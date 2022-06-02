Меркель прервала молчание по ситуации на Украине

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 год) выразила солидарность с Украиной, назвав происходящее в стране "глубоким поворотным моментом". Это первый публичный комментарий бывшей главы правительства Германии с начала Россией специальной военной операции на Украине, ранее заявления на тему конфликта распространялись от имени Меркель представителями ее офиса.

"Я солидарна с Украиной, на которую напала Россия, и поддерживаю их право на самооборону", - утверждала Меркель, выступившая в среду вечером перед более чем 200 гостями на мероприятии по случаю ухода в отставку главы Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Райнера Хоффмана.

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Она выразила поддержку усилиям федерального правительства Германии, ЕС, США и партнеров в Группе семи (G7), НАТО и ООН, которые, по ее оценке, нацелены на прекращение боевых действий.

Меркель также утверждала, что специальная военная операция РФ на Украине "стала слишком вопиющим нарушением международного права в истории Европы после окончания Второй мировой войны".

Меркель занимала пост канцлера ФРГ, когда в 2014 году произошел государственный переворот на Украине, а затем при ее участии были заключены Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.

В Telegram-канале Ольги Скабеевой было опубликовано первое фото бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, сделанное после 24 февраля 2022 года. Фотография сильно удивила пользователей Сети.

В Сети появилось первое фото Ангелы Меркель после начала военной спецоперации на Украине. Ангела Меркель была первым лицом Германии на протяжении 16 лет. Все это время она придерживалась довольно скромного стиля одежды, соблюдая образ «скучной бабушки». Однако первые фотографии Меркель после начаоа спецоперации на Украине повергли пользователей в шок. На свежем снимке экс-канцлер выглядит на десяток лет старше, чем на фото, сделанных буквально несколько месяцев назад, когда она уходила в отставку.

Telegram-канал Ольги Скабеевой

Впрочем, Ангела Меркель всегда отличалась демократичностью и сдержанностью в выборе одежды. Однажды журналисты подловили Меркель на том, что она регулярно выходит в свет в одной и той же блузке на протяжении двадцати лет. Кто-то критиковал Ангелу за это, однако многие поддерживали ее интерес к осмысленному потреблению и отказу от гонки за модой.

Напомним, что Ангела Меркель ушла с поста канцлера Германии в декабре 2021 года. В честь этого события в Берлине провели торжественную церемонию «Вечерняя заря», которое сопровождалась факельным шествием. Такой чести в Германии удостаиваются лишь единицы.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает верным свое решение не поддерживать ускоренное вступление Украины в НАТО в 2008 году. Об этом сообщила ее представитель, передает ТАСС.

Пресс-секретарь отметила, что Меркель «придерживается своих решений, связанных с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте». Она также подчеркнула, что бывший канцлер ФРГ поддерживает все усилия страны и международного сообщества по «прекращению варварства и войны России против Украины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Меркель и бывший президент Франции Николя Саркози своими действиями способствовали нынешнему кризису в стране. Он напомнил, что в 2008 году они отказались принимать Украину в НАТО.

В апреле 2008 года в Бухаресте состоялся саммит НАТО, на котором сообщили, что Грузия и Украина имеют право на членство в организации. Однако из-за разногласий участников альянса решение этого вопроса отодвинули на неопределенное время.

Как только экс-канцлер Германии Ангела Меркель ушла в отставку в декабре 2021 года, она практически перестала появляться в информационном поле. Хотя именно она, будучи первым лицом страны на протяжении 16 лет, создала Германию именно такой, какой мы знаем ее сегодня. Почему же в эпоху поиска виноватых Меркель остается единственной, кому удается избежать нападок? На этот вопрос в комментарии для «Слово и Дело» ответил политолог Сергей Маркелов.

Сегодня, спустя долгий период затишья, в информационном поле вновь возникло имя Ангелы Меркель. В Сети появилась ее свежая фотография, на которой видно, насколько сильно экс-канцлер «сдала» за последние месяцы. Ее имя не звучало даже тогда, когда по всей Европе искали виноватых в нынешних проблемах: досталось и Герхарду Шредеру, и Франку-Вальтеру Штайнмайеру, и другим политикам, которые в разное время активно сотрудничали с Россией.

Саму Меркель считали чуть ли не главным другом и защитником России и Владимира Путина, в частности. В начале военной спецоперации Меркель аккуратно высказалась против политики Путина на Украине, однако, в отличие от многих своих коллег, обошлась без прямых обвинений.

И сегодня, во время всеобщей «охоты на ведьм», кажется, что именно к Меркель нужно обращать вопросительные взгляды, ведь она является автором той Германии и той Европы, которую мы знаем сегодня. Однако политолог и политтехнолог Сергей Маркелов в комментарии для «Слово и Дело» объясняет: сегодня, в век новых политических реалий, Меркель остается «тяжеловесом» из старой гвардии. Как бы активно сегодня ни искали виноватых, политики уважают и ценят все, что Меркель сделала для Германии и всех стран Европы.

«Меркель — это такой тяжеловес, которого просто не принято критиковать. Сегодня Меркель как политический субъект уже не интересна. Интересно, что было при ней — какая политическая конструкция, политическая среда, матрица, внутренняя и мировая. И все понимают, что она была более сильная и эффективная. Это касается как экономики, так и политики. Меркель было, по большому счету, наплевать на нефть и на газ — она занималась ими на благо своей промышленности. Через Германию российский газ шел всей Европе. Меркель смогла сделать Германию внутренним экономическим хабом за счет того, что она внутри завязала страну под Россию», — отмечает эксперт.

Политолог объясняет: Меркель можно уважать хотя бы за то, что она действительно умела договариваться не в ущерб собственной стране. При ней Германия единственная стала главным экономическим узлом Европы. Конечно, такого положения хотели бы добиться многие европейские страны, но получилось только у нее.

Также Сергей Маркелов отметил, что Меркель не была безоговорочно лояльна России, хотя ей удавалось сохранять даже дружеские отношения с РФ. В первую очередь она думала о собственной стране — в отличие от того же Герхарда Шредера, который лично буквально присосался к российской газовой и нефтяной трубам.

«"Наезжать" на Меркель — это значит наезжать на Евросоюз и на все его достижения за те годы, которые Меркель была в политике. Это значит, что самому Евросоюзу уже нужно стрелять себе не в ногу, а в какие-то другие свои интересные места, совсем больно. Наезжать на Меркель — это значит наезжать на всю европейскую конструкцию тогдашнего времени. А во-вторых, обвинять ее просто не даст совесть, ведь все знают, что политически Меркель сделала все, чтобы инициатором и финализатором любой позиции Евросоюза в мире, в диалогах с Азией и США Германия была тем мотором, который двигал эти процессы. Это дорогого стоит и поэтому повторяю, поэтому условная метафора», — отмечает эксперт.

Сегодня Меркель остается подобием «священной коровы», при которой все было хорошо. Чем хуже идут дела в Европе, тем чаще звучит мнение о возможности возвращения Меркель в политику, однако в нынешней ситуации это уже невозможно. За несколько месяцев ее отсутствия Европа окончательно потеряла свою самостоятельность и субъектность, а нынешние политики продолжают уничтожать все достижения, которых добилась Меркель.

Германии следует быть осторожной с поставками вооружения Украине. Об этом в эфире телеканала ZDF заявил бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад, передает РИА «Новости».

Он выразил мнение, что позиция ряда немецких политиков, которые выступают за накачку украинского государства оружием, является безумием.

«Нам нужно быть осторожнее с поставками вооружения. И в первую очередь — с нашей военной риторикой», — указал Вад.

По его словам, идею о «военном решении» конфликта на Украине продвигают те политики, которые не имели никакого отношения к вооруженным силам, уклонившиеся от службы и ничего не знающие о бундесвере (вооруженные силы ФРГ).

Ранее глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ее страна является вторым крупнейшим поставщиком оружия на Украину.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель возглавила список немецких политиков и бизнесменов, выступавших за сотрудничество с Россией, виновны в ошибочном подходе Берлина к Москве. Соответствующий рейтинг составило и опубликовало американское издание Politico.

Как пишет автор статьи Мэттью Карничниг, Германия «продала душу» России не сразу, это был долгий процесс. На первом месте оказалась Меркель, которую в издании назвали ответственной за кризис на Украине, поскольку политик была уверена, что взаимодействие с Москвой являлось «путем к миру».

В списке также оказались президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который выступал за сотрудничество с Москвой в энергетической сфере, а также экс-канцлер Герхард Шредер за «вечную верность» президенту России Владимиру Путину. Кроме того, в него включили лидера крупнейшей оппозиционной партии страны «Христианско-демократический союз» Фридриха Мерца.

Среди организаций, на которых лежит ответственность за налаживание бизнес-связей с Россией, автор выделил Восточный комитет немецкой экономики, который объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет двойную игру, делая вид, что поддерживает Украину. Такое мнение выразил директор Eurointelligence Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания The Spectator.

В материале говорится, что в недавнем обращении к украинцам канцлер Германии заявил, что ФРГ на их стороне. При этом, указывает Мюнхау, Берлин не поставлял оружие Киеву с марта и «срывает обещанные поставки».

«Его заявления, вероятно, адресованы доверчивым немецким СМИ, всегда проправительственным, независимо от того, кто находится у власти <...> игра, в которую играет Шольц, довольно очевидна. Правительство Германии уделяет первоочередное внимание своим коммерческим отношениям с Россией, как и всегда, делая вид, что поддерживает Украину в рамках консенсуса ЕС и НАТО», — подчеркивается в статье.

Мюнхау называет сложившуюся ситуацию «старой двойной игрой между Востоком и Западом» и полагает, что российские власти делают ставку на слабость Европы, вызванную расколом между государствами ЕС.

«Немецкий меркантилизм нежизнеспособен. Либо немецкая политика положит этому конец, чего она пока не показывает, либо это приведет к фрагментации ЕС», — резюмирует автор.

Ранее издание Redaktionsnetzwerk Deutschland сообщало, что в правящей коалиции Германии «продолжается бардак» относительно поставок вооружений Украине.

28 мая стало известно, что Германия почти прекратила поставки вооружений Украине. Канцлер ФРГ Олаф Шольц принципиально не соглашается отправлять Киеву тяжелые вооружения, указывая на договоренности с союзниками Германии по НАТО.

Бюджетный комитет бундестага лишил части финансовых привилегий бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера из-за его связей с Россией. Об этом сообщает t-online.

Комитет решил остановить государственное финансирование бюро экс-канцлера и выплату зарплат его сотрудникам. Однако Шредеру сохранили пенсию и право на личную охрану.

Ранее Христианско-демократический союз (ХДС) выступил с предложением лишить бывшего канцлера ФРГ пенсии для госслужащих из-за связей политика с Россией. По данным немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), данное предложение связано с контактами Шредера с президентом России Владимиром Путиным, а также его нахождением на постах в российских энергетических компаниях.

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию с призывом к Европейскому союзу (ЕС) ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ из-за его деловых и политических связей с Россией. Большинство депутатов Европарламента высказались за введение рестрикций против Шредера.

Согласно принятой резолюции, санкции объединения должны быть распространены на европейских членов советов директоров крупных российских компаний и политиков, которые продолжают получать российские деньги.

Запад сможет отменить антироссийские санкции только в том случае, если между Россией и Украиной будет достигнут мир на условиях, приемлемых для Украины, а не навязанных извне. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

«Абсолютно ясно, что только соглашение, которое Украина сама сочтет правильным, может привести к тому, что массивные ограничения экономической устойчивости России, связанные с санкциями, когда-нибудь закончатся», - сказал Шольц в эфире телеканала ARD.

Канцлер ФРГ вновь призвал Россию вывести военнослужащих с территории Украины и заявил, что цели, которые перед собой ставит Москва, «недостижимы».

Ранее Шольц уже неоднократно заявлял, что Запад против того, чтобы Украине был навязан мир на чужих условиях.

«Не будет навязанного мира, украинцы его не примут, и мы не примем», - сказал канцлер, выступая на экономическом форуме в Давосе на прошлой неделе.