Обзор иноСМИ: «последний удар» по России и «новая головная боль Европы»

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«Новая головная боль для Европы»: газовая сделка Сербии

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что его страна подписала новое трехлетнее соглашение о поставках газа с «Газпромом». Новость пришла в «неудобное время», Вучич создал «новую головную боль для западного антипутинского альянса» и, в частности, для ЕС, пишет в своем материале для CNN Люк МакГи.

Лидеры ЕС ранее согласовали лишь частичный запрет на импорт российской нефти. Брюссель был вынужден сделать исключение для нефти, поступающей в Венгрию, Словакию и Чехию по трубопроводу. Хотя Сербия пока не является членом ЕС, она - важнейшая часть плана расширения ЕС на Западные Балканы, которые считаются ключом к европейской безопасности, особенно в свете украинского кризиса. Сербия зависит от газа из РФ и сотрудничает с Москвой в сфере обороны. Страна получает огромную выгоду от своих отношений с РФ, и даже в случае членства в ЕС, она не захочет сжигать мосты с Кремлем. Эксперт по международной безопасности Филип Эйдус считает, что новая газовая сделка Сербии «разрушит надежды тех, кто видит возможность уменьшить российское влияние в регионе».

Как Россия противостоит Финляндии и Швеции

Китайски эксперт по России Ван Сяньцзюй в своей статье для «Хуаньцю шибао» рассказал, как Россия противостоит вступлению Финляндии и Швеции в НАТО по нескольким направлениям. Во-первых, в РФ «резко предупредили» эти страны о серьезных последствиях, заявив, что расширение альянса усилит региональную напряженность и не поможет им укрепить безопасность, так как Россия ответит укреплением сухопутных, военно-морских и воздушных сил в регионе Балтийского моря.

Во-вторых, Москва продолжила усиливать роль Организации Договора о коллективной безопасности. В середине апреля возглавляемая Россией ОДКБ провела заседание военного комитета, где было принято решение провести осенью 2022 года совместные учения ОДКБ в Казахстане, Киргизии и Таджикистане. В-третьих, страна стала уделять больше внимания отношениям с Шанхайской организацией сотрудничества.

«Сын Зеленского дает ему советы по военным вопросам»

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что она открыто говорит о происходящем в стране со своими детьми, а ее девятилетний сын дает своему отцу-президенту советы по военным вопросам. Об этом рассказал британский таблоид Daily Mail со ссылкой на ее интервью.

По словам Зеленской, дети понимают, что этот период когда-то закончится, но вопросы «когда?» постоянно задаются в их семье. Сына она назвала «подрастающим политологом», который советует отцу, какие самолеты и танки, нужно покупать Украине, а также рассказывает, какие страны помогают Киеву достаточно, а какие - нет.

«Я надеюсь, что сын скажет ему начать переговоры и помириться», - написал в комментариях к статье пользователь под ником weasel words. «Это объясняет ребяческую военную тактику Украины», - добавил MulligantheCat.

Лех Валенса призвал США нанести «последний удар» по России

Первый президент Польши Лех Валенса назвал Россию «страной зла» и призвал США восстановить свое мировое лидерство, «нанеся последний удар по России и тому, что она представляет собой сегодня». Об этом сообщает Fox News.

Валенса назвал украинский кризис продолжением борьбы с «остатками коммунизма». Экс-президент заявил, что решение «российской проблемы» должно устранить любые дальнейшие угрозы со стороны Москвы. По его мнению, в противном случае «через пять или десять лет придет новый Путин, который будет представлять собой еще одну угрозу миру».

«Россия отвечает Байдену ядерными учениями»

Минобороны России объявило, что около тысячи военнослужащих ядерных сил страны провели учения с комплексами «Ярс» после обещания США отправить на Украину «более совершенные ракетные системы и боеприпасы». Как отмечает Fox News, перед этим официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «Соединенные Штаты целенаправленно и старательно подливают масла в огонь».