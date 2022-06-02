Обзор иноСМИ: «последний удар» по России и «новая головная боль Европы»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
Президент Сербии Александр Вучич объявил, что его страна подписала новое трехлетнее соглашение о поставках газа с «Газпромом». Новость пришла в «неудобное время», Вучич создал «новую головную боль для западного антипутинского альянса» и, в частности, для ЕС, пишет в своем материале для CNN Люк МакГи.
Лидеры ЕС ранее согласовали лишь частичный запрет на импорт российской нефти. Брюссель был вынужден сделать исключение для нефти, поступающей в Венгрию, Словакию и Чехию по трубопроводу. Хотя Сербия пока не является членом ЕС, она - важнейшая часть плана расширения ЕС на Западные Балканы, которые считаются ключом к европейской безопасности, особенно в свете украинского кризиса. Сербия зависит от газа из РФ и сотрудничает с Москвой в сфере обороны. Страна получает огромную выгоду от своих отношений с РФ, и даже в случае членства в ЕС, она не захочет сжигать мосты с Кремлем. Эксперт по международной безопасности Филип Эйдус считает, что новая газовая сделка Сербии «разрушит надежды тех, кто видит возможность уменьшить российское влияние в регионе».
Китайски эксперт по России Ван Сяньцзюй в своей статье для «Хуаньцю шибао» рассказал, как Россия противостоит вступлению Финляндии и Швеции в НАТО по нескольким направлениям. Во-первых, в РФ «резко предупредили» эти страны о серьезных последствиях, заявив, что расширение альянса усилит региональную напряженность и не поможет им укрепить безопасность, так как Россия ответит укреплением сухопутных, военно-морских и воздушных сил в регионе Балтийского моря.
Во-вторых, Москва продолжила усиливать роль Организации Договора о коллективной безопасности. В середине апреля возглавляемая Россией ОДКБ провела заседание военного комитета, где было принято решение провести осенью 2022 года совместные учения ОДКБ в Казахстане, Киргизии и Таджикистане. В-третьих, страна стала уделять больше внимания отношениям с Шанхайской организацией сотрудничества.
Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что она открыто говорит о происходящем в стране со своими детьми, а ее девятилетний сын дает своему отцу-президенту советы по военным вопросам. Об этом рассказал британский таблоид Daily Mail со ссылкой на ее интервью.
По словам Зеленской, дети понимают, что этот период когда-то закончится, но вопросы «когда?» постоянно задаются в их семье. Сына она назвала «подрастающим политологом», который советует отцу, какие самолеты и танки, нужно покупать Украине, а также рассказывает, какие страны помогают Киеву достаточно, а какие - нет.
«Я надеюсь, что сын скажет ему начать переговоры и помириться», - написал в комментариях к статье пользователь под ником weasel words. «Это объясняет ребяческую военную тактику Украины», - добавил MulligantheCat.
Первый президент Польши Лех Валенса назвал Россию «страной зла» и призвал США восстановить свое мировое лидерство, «нанеся последний удар по России и тому, что она представляет собой сегодня». Об этом сообщает Fox News.
Валенса назвал украинский кризис продолжением борьбы с «остатками коммунизма». Экс-президент заявил, что решение «российской проблемы» должно устранить любые дальнейшие угрозы со стороны Москвы. По его мнению, в противном случае «через пять или десять лет придет новый Путин, который будет представлять собой еще одну угрозу миру».
Минобороны России объявило, что около тысячи военнослужащих ядерных сил страны провели учения с комплексами «Ярс» после обещания США отправить на Украину «более совершенные ракетные системы и боеприпасы». Как отмечает Fox News, перед этим официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «Соединенные Штаты целенаправленно и старательно подливают масла в огонь».
Президент США Джо Байден подчеркивал, что его администрация не разрешит украинцам наносить удары за пределами их собственной границы с помощью американских ракет. Офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер заявила, что новыми учениями «Путин почти наверняка сигнализирует Вашингтону, что он воспользуется своим ядерным козырем».