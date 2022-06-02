Эрдоган сменил послов в Швеции и Финляндии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел ротацию послов республики в 25 государствах, передает İhlas News Agency со ссылкой на официальный государственный вестник Resmi Gazete. По информации агентства, в частности, глава страны сменил руководителей дипмиссии в Швеции и Финляндии.

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Так, новым послом Турции в Хельсинки стал Дениз Чакар, занимавший пост генерального менеджера по международному продвижению и культуре, а турецкую дипмиссию в Стокгольме возглавил Джан Тезель — бывший гендиректор МИД Турции по двусторонним политическим вопросам. Помимо Швеции и Финляндии ротация также затронула послов Турции в Венгрии, Камбодже, Гвинеи-Бисау, Малайзии, Боливии и ряде других государств.

Смена дипломатов именно в Хельсинки и Стокгольме проходит на фоне активных споров властей этих государств с Турцией по поводу их стремления в НАТО. Анкара блокирует путь двух стран в альянс, обвиняя в поддержке террористов из Рабочей партии Курдистана, что в них последовательно отрицают.