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1 час назад

Эрдоган сменил послов в Швеции и Финляндии

Газета.Ruиещё 1

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел ротацию послов республики в 25 государствах, передает İhlas News Agency со ссылкой на официальный государственный вестник Resmi Gazete. По информации агентства, в частности, глава страны сменил руководителей дипмиссии в Швеции и Финляндии.

Эрдоган сменил послов в Швеции и Финляндии
Фото: ТАССТАСС

Так, новым послом Турции в Хельсинки стал Дениз Чакар, занимавший пост генерального менеджера по международному продвижению и культуре, а турецкую дипмиссию в Стокгольме возглавил Джан Тезель — бывший гендиректор МИД Турции по двусторонним политическим вопросам. Помимо Швеции и Финляндии ротация также затронула послов Турции в Венгрии, Камбодже, Гвинеи-Бисау, Малайзии, Боливии и ряде других государств.

Смена дипломатов именно в Хельсинки и Стокгольме проходит на фоне активных споров властей этих государств с Турцией по поводу их стремления в НАТО. Анкара блокирует путь двух стран в альянс, обвиняя в поддержке террористов из Рабочей партии Курдистана, что в них последовательно отрицают.

Ранее сообщалось, что НАТО созовет встречу Турции, Швеции и Финляндии по вопросу расширения.

В мире,Реджеп Эрдоган,Рабочая партия Курдистана,НАТО,МИД Турции,
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