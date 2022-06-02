Reuters: Меркель выразила солидарность с Украиной на фоне критики

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о ситуации на Украине после нескольких месяцев молчания, передает Reuters со ссылкой на источники.

Фото: Hannibal Hanschke/Reuters Hannibal Hanschke/Reuters

По информации агентства, экс-глава немецкого кабмина заявила о своей солидарности с Киевом на фоне российской военной спецоперации на украинской территории.

"Моя солидарность с Украиной", - отметила Меркель, также добавив, что поддерживает действия правительства Германии по помощи Украине и его попытки урегулировать ситуацию. Соответствующие заявление экс-канцлер сделала на церемонии прощания с председателем немецкой конфедерации профсоюзов (DBG).

Как отмечает Reuters, Меркель заговорила о своем отношении к ситуации на фоне критики ее политики в отношении России со стороны США и ряда других государств, в том числе за поддержку проекта "Северный поток - 2".