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50 минут назад

Reuters: Меркель выразила солидарность с Украиной на фоне критики

Газета.Ru

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о ситуации на Украине после нескольких месяцев молчания, передает Reuters со ссылкой на источники.

Reuters: Меркель выразила солидарность с Украиной на фоне критики
Фото: Hannibal Hanschke/ReutersHannibal Hanschke/Reuters

По информации агентства, экс-глава немецкого кабмина заявила о своей солидарности с Киевом на фоне российской военной спецоперации на украинской территории.

"Моя солидарность с Украиной", - отметила Меркель, также добавив, что поддерживает действия правительства Германии по помощи Украине и его попытки урегулировать ситуацию. Соответствующие заявление экс-канцлер сделала на церемонии прощания с председателем немецкой конфедерации профсоюзов (DBG).

Как отмечает Reuters, Меркель заговорила о своем отношении к ситуации на фоне критики ее политики в отношении России со стороны США и ряда других государств, в том числе за поддержку проекта "Северный поток - 2".

При этом агентство также подчеркивает, что экс-канцлер Германии отказалась давать какие-либо советы нынешнему правительству по украинскому кризису и в целом вмешиваться в ситуацию. Ранее сообщалось, что посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал Меркель помочь Киеву в переговорах с Москвой.

В мире,Андрей Мельник,Ангела Меркель,
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