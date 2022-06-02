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7 минут назад

В США подтвердили проведение "киберопераций" против России

Москва24

Противоречий между стремлением США избежать прямой конфронтации с Россией и проведением "наступательных" киберопераций в поддержку Украины нет. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

США подтвердили проведение «киберопераций» против России
Фото: ReutersReuters

"Мы не видим это таким образом", – отметила Жан-Пьер.

В свою очередь, глава американского киберкомандования, директор Агентства национальной безопасности (АНБ) генерал Пол Накасоне признал участие своих подчиненных в "наступательных, оборонительных и информационных" действиях в связи с украинским конфликтом.

Ранее сообщалось, что массированной атаке подвергся Rutube. Специалисты российского видеохостинга назвали ее самой мощной за всю историю сервиса. Компания обратилась в правоохранительные органы для расследования случившегося.

Для борьбы с кибератаками Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности. В том числе, согласно документу, руководители ведомств и субъектов страны, госфондов, компаний, стратегических и системообразующих предприятий должны наделить замруководителя органа полномочиями по обнаружению, предупреждению и устранению последствий кибератак и реагированию на подобные инциденты.

Также в ИБ-компании StormWall заявили, что в текущем году ожидается в 30 раз больше DDoS-атак на российские компании, чем в прошлом. Этому будет способствовать напряженная политическая ситуация в мире. Такой прогноз был сделан на основе анализа DDoS-атак, произошедших в первую половину 2022 года. Эксперты уточнили, что на сегодняшний день большинство атак запускаются интернет-хактивистами.

В мире,Пол Накасоне,Владимир Путин,АНБ,
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