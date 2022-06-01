В ВОЗ сообщили о 70 случаях смерти от оспы обезьян с начала 2022 года

С начала 2022 года в пяти странах Африки от оспы обезьян скончались около 70 человек.
Об этом заявила руководитель секретариата ВОЗ по борьбе с оспой Розамунд Льюис. Ее слова приводит ТАСС.
«В Африке зафиксировали случаи смерти от оспы обезьян. Речь идет об около 70 случаях в 2022 году в пяти африканских странах. Это не новое заболевание, но новый контекст, в котором оно распространяется. Мы следим за ситуацией и работаем со странами как в Африке, так и за ее пределами, в государствах, где вирус был выявлен только недавно, чтобы понять, как предотвратить дальнейшее распространение и какие для этого необходимо принять меры», — приводятся в материале слова Льюис.
Согласно данным ВОЗ, на 1 июня в мире выявили 550 подтвержденных случаев оспы обезьян в 30 странах, в том числе в Европе, Австралии и Северной Америке.
Напомним, что первые случаи заражения человека данным вирусом выявили еще в 1970 году. Его передача происходит от животного к человека, чаще всего заболевание выявляли у людей, находившихся в Африке. На начальном этапе у зараженных выявляли лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Также на лице может развиваться сыпь, которая затем распространяется по другим частям тела.