В ВОЗ сообщили о 70 случаях смерти от оспы обезьян с начала 2022 года

«В Африке зафиксировали случаи смерти от оспы обезьян. Речь идет об около 70 случаях в 2022 году в пяти африканских странах. Это не новое заболевание, но новый контекст, в котором оно распространяется. Мы следим за ситуацией и работаем со странами как в Африке, так и за ее пределами, в государствах, где вирус был выявлен только недавно, чтобы понять, как предотвратить дальнейшее распространение и какие для этого необходимо принять меры», — приводятся в материале слова Льюис.