Киев дал США гарантии, что системы вооружения большой дальности, полученные из Вашингтона, не будут использоваться для ударов по России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА «Новости».

«Что касается поставляемых Украине оружейных систем, украинская сторона заверила нас в том, что они не будут использованы для нанесения ударов по целям на российской территории», - заявил госсекретарь.

Блинкен пообещал продолжать поставки оружия Украине, адаптируя виды вооружений в зависимости от обстановки. По его словам, задача США – предоставить Украине все необходимые средства защиты «от российской агрессии», а также посредством поставок вооружения «максимально усилить» позиции Киева на возможных переговорах с Москвой.

Планируется, что уже 1 июня США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму около 700 млн долларов. В него войдут современные ракетные системы дальностью поражения до 80 километров.

Украинские официальные лица ранее запрашивали у западных партнеров реактивные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности. CNN и The Washington Post сообщили 7 мая, что администрация Байдена склоняется к отправке РСЗО, а также высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS.