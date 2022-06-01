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24 минуты назад

В ДНР исключили обмен пленных иностранных наемников

Елена Прошина

Иностранные наемники, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины, не подлежат обмену.

В ДНР рассказали о судьбе пленных наемников
Фото: ReutersReuters

Об этом ТАСС заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

«Они действовали здесь не как военнослужащие, соблюдая международные конвенции. Они действовали здесь как террористы, как нацисты, поэтому ни о каком обмене не может идти речи», — сказала Шишкина, отвечая на вопрос о возможном обмене граждан Великобритании Шона Пиннера, Эндрю Хилла и подданного Марокко Саадуна Брагима.

Она подчеркнула, что власти ДНР надеются на присутствие на международном трибунале представителей стран ЕС и США.

При этом, по словам Шишкиной, в республике понимают, что от некоторых так и не получат ответа, потому что «они по сути финансируют эту преступную деятельность».

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Отметим, что иностранных наемников обвиняют в попытке захвата власти, по законам ДНР им грозит смертная казнь.

В мире,Армия,Шон Пиннер,Елена Шишкина,ЕС,
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