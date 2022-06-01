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24 минуты назад

ВОЗ сообщила о более 550 подтвержденных случаях оспы обезьян в 30 странах

Lenta.ruиещё 4

Более 550 подтвержденных случаев инфицирования оспой обезьян было зафиксировано в 30 странах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге, трансляция которого велась в соцсети Facebook (запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

ВОЗ сообщает о более чем 550 случаев оспы обезьян в 30 странах мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На настоящий момент в ВОЗ поступили сообщения о более 550 подтвержденных случаях оспы обезьян из 30 стран, не являющихся эндемичными для вируса оспы обезьян», — сказал он.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о поставке в регионы России 1 тысячи комплектов тест-систем для выявления возможных случаев заражения оспой обезьян. Тест позволит за несколько часов установить факт наличия патогена. По данным на 1 июня, в России случаев инфекции не зафиксировано.

К первостепенным признакам развития оспы обезьян можно отнести лихорадку, сильную головную боль, дискомфорт в мышцах, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб, истощение. Болезнь может длиться от двух до четырех недель.

В мире,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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