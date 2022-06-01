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24 минуты назад

Отец Макгрегора нагрубил Зеленскому после слов о сыне и Путине

Елена Прошина

Отец бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора Тони грубо ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому после его слов о сыне и российском лидере Владимире Путине. Как сообщает «Слово и дело», на встрече с ирландскими политиками глава Киева заявил, что разочаровался в бойце UFC после того, как увидел его совместное фото с Путиным.

Отец Макгрегора нагрубил Зеленскому после слов о сыне и Путине
Фото: ReutersReuters

Во время беседы с политиками Зеленский признался, что раньше болел за Макгрегора, однако он сильно изменил свое мнение о нем после того, как боец восторженно отозвался о Путине. Он обвинил спортсмена в том, что он не поддерживает Украину.

«Держи имя моего сына подальше от своего поганого рта», — ответил Тони Макгрегор в социальных сетях украинскому президенту.

Напомним, что Макгрегор посещал Россию дважды. Во время визита в РФ на финал чемпионата мира по футболу Конор разместил на своей странице в соцсетях фото с Путиным, в подписи к которому он назвал президента «одним из величайших лидеров нашего времени».

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