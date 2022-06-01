В США официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер привела на брифинг корейскую популярную группу BTS.
Жан-Пьер пригласила южнокорейских знаменитостей на мероприятие в рамках «борьбы с антиазиатскими настроениями в США». Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва», опубликовавший фрагмент видео.
«Привет, мы BTS. И для меня большая честь быть сегодня приглашенным в Белый дом для обсуждения важных вопросов, связанных с преступлениями на почве ненависти к азиатам», – произнес в своем приветственном слове один из участников музыкального коллектива.