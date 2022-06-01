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29 минут назад

Пресс-секретарь Белого дома США привела на брифинг группу BTS: видео

Александр Кузьмин

В США официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер привела на брифинг корейскую популярную группу BTS.

Жан-Пьер пригласила южнокорейских знаменитостей на мероприятие в рамках «борьбы с антиазиатскими настроениями в США». Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва», опубликовавший фрагмент видео.

«Привет, мы BTS. И для меня большая честь быть сегодня приглашенным в Белый дом для обсуждения важных вопросов, связанных с преступлениями на почве ненависти к азиатам», – произнес в своем приветственном слове один из участников музыкального коллектива.

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