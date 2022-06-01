Белка выбежала на поле во время бейсбольного матча и прервала игру. Об инциденте сообщает Telegram-канал «Лента добра», в чьем распоряжении оказались кадры с места событий.
На записи видно, как пушистый зверек проносится мимо людей, которые пытаются его поймать.
«Конечно же, из-за неожиданной болельщицы игру приостановили. Поэтому грызуна пытались поймать — было много безуспешных попыток, но в итоге поймали», – сообщает источник.
Аналогичный случай произошел в начале мая в Вашингтоне. Там на поле во время бейсбольного матча New York Mets и Washington Nationals появилась крыса.