Белка выбежала на поле во время бейсбольного матча и прервала игру. Об инциденте сообщает Telegram-канал «Лента добра», в чьем распоряжении оказались кадры с места событий.

На записи видно, как пушистый зверек проносится мимо людей, которые пытаются его поймать.

«Конечно же, из-за неожиданной болельщицы игру приостановили. Поэтому грызуна пытались поймать — было много безуспешных попыток, но в итоге поймали», – сообщает источник.