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1 час назад

Белка выбежала на поле во время бейсбольного матча. Видео

Александр Кузьмин

Белка выбежала на поле во время бейсбольного матча и прервала игру. Об инциденте сообщает Telegram-канал «Лента добра», в чьем распоряжении оказались кадры с места событий.

На записи видно, как пушистый зверек проносится мимо людей, которые пытаются его поймать.

«Конечно же, из-за неожиданной болельщицы игру приостановили. Поэтому грызуна пытались поймать — было много безуспешных попыток, но в итоге поймали», – сообщает источник.

Аналогичный случай произошел в начале мая в Вашингтоне. Там на поле во время бейсбольного матча New York Mets и Washington Nationals появилась крыса.

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