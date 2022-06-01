СМИ: Джонсону могут вынести вотум недоверия

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону грозит вотум недоверия из-за вечеринок, проведенных во время жесткого локдауна. Об этом пишет радио Sputnik со ссылкой на британскую газету Evening Standard.

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По мнению члена палаты лордов Уильяма Хейга, после скандала с вечеринками премьер-министр теряет лояльность многих своих сторонников из партии. Он отметил, что во время вечеринок на Даунинг-стрит Джонсон употреблял «чрезмерное» количество алкоголя, а также неуважительно относился к персоналу.

Он также отметил, что для того, чтобы быть эффективной партией, однопартийцам необходимо сплотиться вокруг нынешнего премьера или выдвинуть ему вотум недоверия.

«Я думаю, что на следующей неделе или примерно в конце июня они придут к проведению голосования», – сказал Хейг.

Для вынесения вотума нужно собрать 54 заявления от членов консервативной партии. Однако в настоящее время таких заявлений написано лишь 17.