В США испугались последствий конфискации российских активов

В Белом доме опасаются, что конфискация замороженных российских активов может подорвать доверие инвесторов и привести к тому, что США перестанут рассматривать как страну для хранения резервов. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета The New York Times.

После начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины ЕС, США и другие западные страны ввели обширные санкции, блокировав, помимо всего прочего, активы Центробанка РФ на сумму около $300 млрд. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.

В отличие от европейских стран США куда более осторожны в вопросах конфискации российских активов из-за юридических и репутационных последствий, отмечает The New York Times.

«Высокопоставленные чиновники в администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешает другим странам в дальнейшем полагаться на США как на страну для хранения инвестиций», - отмечается в статье.

По данным газеты, внутри администрации президента продолжаются дискуссии на тему того, нужно ли идти на конфискацию активов России, и решение по этому поводу еще не принято.

«Только часть этих средств хранится в США, большая же часть депонирована в Европе, в том числе в Банке международных расчетов в Швейцарии», - напомнило издание.