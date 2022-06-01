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6 минут назад

В США испугались последствий конфискации российских активов

Алиса Селезнёва

В Белом доме опасаются, что конфискация замороженных российских активов может подорвать доверие инвесторов и привести к тому, что США перестанут рассматривать как страну для хранения резервов. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета The New York Times.

В США испугались последствий конфискации российских активов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

После начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины ЕС, США и другие западные страны ввели обширные санкции, блокировав, помимо всего прочего, активы Центробанка РФ на сумму около $300 млрд. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.

В отличие от европейских стран США куда более осторожны в вопросах конфискации российских активов из-за юридических и репутационных последствий, отмечает The New York Times.

«Высокопоставленные чиновники в администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешает другим странам в дальнейшем полагаться на США как на страну для хранения инвестиций», - отмечается в статье.

По данным газеты, внутри администрации президента продолжаются дискуссии на тему того, нужно ли идти на конфискацию активов России, и решение по этому поводу еще не принято.

«Только часть этих средств хранится в США, большая же часть депонирована в Европе, в том числе в Банке международных расчетов в Швейцарии», - напомнило издание.

Американские чиновники опасаются, что конфискация средств ЦБ России может побудить другие страны перевести свои резервы в другие валюты и не допустить их попадания в руки США.

В мире,Эльвира Набиуллина,Джозеф Байден,Банк России,ЕС,
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