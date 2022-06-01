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42 минуты назад

Украинские беженцы пожаловались на работу по сбору окурков в Польше

Елена Прошина

Чтобы остаться в Европе украинские беженцы пытаются найти себе работу. Но, как оказалось, приехавшим не всегда предлагают престижные места. В Варшаве беженцам предложили работу по уборке окурков. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

Беженцы пытаются не терять оптимизма, собирая окурки в столице Польши, и даже называют это своеобразным «бизнесом». Есть и другие варианты для заработка – делать шаурму в местной забегаловке.

«Люди, если вы реально хотите приехать в Варшаву, знайте, что вы будете работать на Кебабе или собирать бычки. Вот наша перспектива, украинцы», — говорит автор видео.

По результатам опроса, в Польше остаться навсегда хотят лишь 17% украинцев. Остальные рассчитывают как можно быстрее покинуть страну. За две недели из Польши уехали уже более 345 тыс. украинцев. Это в 1,3 раза больше числа прибывающих (253 тыс.).

The Economist: украинские беженцы массово едут домой из Польши

Ранее стало известно, что польские отельеры стали выселять беженцев, а также лишают их льгот и выплат и уже отменили бесплатный проезд в транспорте. Из гостиниц начали выселять приезжих и в Болгарии, а в Дании беженцев селят в закрытые поселки, чтобы отделить от датчан.

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