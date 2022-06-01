Чтобы остаться в Европе украинские беженцы пытаются найти себе работу. Но, как оказалось, приехавшим не всегда предлагают престижные места. В Варшаве беженцам предложили работу по уборке окурков. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

Беженцы пытаются не терять оптимизма, собирая окурки в столице Польши, и даже называют это своеобразным «бизнесом». Есть и другие варианты для заработка – делать шаурму в местной забегаловке.

«Люди, если вы реально хотите приехать в Варшаву, знайте, что вы будете работать на Кебабе или собирать бычки. Вот наша перспектива, украинцы», — говорит автор видео.

По результатам опроса, в Польше остаться навсегда хотят лишь 17% украинцев. Остальные рассчитывают как можно быстрее покинуть страну. За две недели из Польши уехали уже более 345 тыс. украинцев. Это в 1,3 раза больше числа прибывающих (253 тыс.).