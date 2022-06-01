Байден: "Я не согласен с президентом Путиным"

"Я знаю, что многие люди по всему миру озабочены [угрозой] применения ядерного оружия. На данный момент у нас нет указаний на то, что Россия намерена использовать ядерное оружие на Украине, хотя периодически звучащие высказывания, направленные на бряцание ядерной саблей, сами по себе опасны и крайне безответственны", - отметил президент США. "Хотел бы четко дать понять: любое применение ядерного оружия в этом конфликте в любом масштабе было бы для нас и всего остального мира абсолютно неприемлемо и повлекло бы серьезные последствия", - указал Байден.