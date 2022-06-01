Байден: "Я не согласен с президентом Путиным"

Соединенные Штаты не ищут войны с Россией, если силы НАТО не будут подвергаться нападению, то Вашингтон не будет напрямую вмешиваться в военную операцию на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден в опубликованной во вторник статье для газеты The New York Times.
"Мы не ищем войны между НАТО и Россией <...>. Покуда Соединенные Штаты или их союзники не подвергаются нападению, мы не будем напрямую вовлечены в этот конфликт ни посредством отправки американских войск для сражения на Украине, ни посредством нападения на российские вооруженные силы", - написал он.
Помимо этого, Байден заверил, что Вашингтон не будет предпринимать попытки смены власти в России. "Хоть я и не согласен с [президентом России Владимиром] Путиным и считаю его действия произволом, Соединенные Штаты не будут способствовать его снятия с должности в Москве", - отметил американский президент.
США не видят признаков того, что у России есть намерение использовать ядерное оружие, любое его применение на Украине Вашингтон посчитал бы неприемлемым, заявил Байден.
"Я знаю, что многие люди по всему миру озабочены [угрозой] применения ядерного оружия. На данный момент у нас нет указаний на то, что Россия намерена использовать ядерное оружие на Украине, хотя периодически звучащие высказывания, направленные на бряцание ядерной саблей, сами по себе опасны и крайне безответственны", - отметил президент США. "Хотел бы четко дать понять: любое применение ядерного оружия в этом конфликте в любом масштабе было бы для нас и всего остального мира абсолютно неприемлемо и повлекло бы серьезные последствия", - указал Байден.
Ранее заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно, так как это не соответствует задачам военной спецоперации. При этом он подчеркнул, что от Запада и Украины можно ожидать каких угодно провокаций.