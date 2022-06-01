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1 час назад

В США объявили о новом пакете военпомощи Украине на $700 млн

ТК «Звезда»иещё 3

Белый дом в среду, 1 июня, планирует объявить о предоставлении Украине пакета военной помощи на сумму 700 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Новый пакет помощи Украине обойдется США в 700 млн долларов
Фото: Chandler West, Keystone Press Agency, Global Look PressChandler West, Keystone Press Agency, Global Look Press

Как заявил представитель Белого дома, украинские власти гарантировали, что не будут использовать новые ракетные системы для того, чтобы наносить удары по территории России. В связи с этим, как ожидается, пакет помощи будет включать в себя РСЗО большой дальности M142 HIMARS. Кроме того, в пакет войдут радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковые средства, включая комплексы Javelin.

Всего с начала вступления в должность президента Джо Байдена в январе 2021 года Украине была оказана военная поддержка на сумму порядка пяти миллиардов долларов, уточняет агентство.

Ранее Байден в статье для The New York Times отметил, что США предоставят Украине «более продвинутые» ракетные системы. Целью этого названо усиление позиции Киева за столом переговоров, к которым придут противоборствующие стороны.

В мире,Джозеф Байден,
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