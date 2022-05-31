На Украине назвали объем помощи от Запада с начала спецоперации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал объем финансовой помощи со стороны стран Запада с начала российской спецоперации. Его слова приводит ТАСС.
«Украина за три месяца получила 7 миллиардов долларов от союзников», — сказал Шмыгаль на заседании правительства.
Отметим, что начале мая премьер заявлял, что страны Запада с конца февраля выдали Киеву помощь, в том числе и на военные расходы, на общую сумму в 12 млрд долларов.
Напомним, что 19 мая Минфин Украины сообщил о получении гранта на 500 млн евро от США и Великобритании из целевого фонда международных доноров, действующего под эгидой Всемирного банка. В ведомстве заявили, что средства будут направлены на обеспечение «первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутренне перемещенных лиц».