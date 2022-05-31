На Украине назвали объем помощи от Запада с начала спецоперации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал объем финансовой помощи со стороны стран Запада с начала российской спецоперации. Его слова приводит ТАСС.

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«Украина за три месяца получила 7 миллиардов долларов от союзников», — сказал Шмыгаль на заседании правительства.

Отметим, что начале мая премьер заявлял, что страны Запада с конца февраля выдали Киеву помощь, в том числе и на военные расходы, на общую сумму в 12 млрд долларов.