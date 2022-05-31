В Италии предупредили об «очень долгих» санкциях против России

Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что санкции против России в отношении импорта газа и нефти будут действовать очень долго, при этом торговые каналы изменятся на многие годы, или даже навсегда. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе, передает РИА «Новости».