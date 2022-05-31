В Афганистане решили перенести столицу

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ), захватившее власть в Афганистане, собирается перенести столицу из Кабула в Кандагар. Об этом, как передает ТАСС, сообщил бывший вице-президент страны Амрулла Салех.

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31 мая специальный докладчик ООН по ситуации в Афганистане Ричард Беннетт назвал «очень тревожным» положение афганского народа под властью талибов. По его словам, талибы нарушают права женщин и национальных меньшинств. Малые народы, особенно хазарейцы-шииты, подвергаются репрессиям, в стране распространены убийства, аресты и пытки.