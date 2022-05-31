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17 минут назад

В Афганистане решили перенести столицу

Вероника Полынина

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ), захватившее власть в Афганистане, собирается перенести столицу из Кабула в Кандагар. Об этом, как передает ТАСС, сообщил бывший вице-президент страны Амрулла Салех.

В Афганистане решили перенести столицу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

31 мая специальный докладчик ООН по ситуации в Афганистане Ричард Беннетт назвал «очень тревожным» положение афганского народа под властью талибов. По его словам, талибы нарушают права женщин и национальных меньшинств. Малые народы, особенно хазарейцы-шииты, подвергаются репрессиям, в стране распространены убийства, аресты и пытки.

Члены запрещенного в России террористического движения «Талибан» захватили власть в Афганистане в августе 2021 года после вывода из страны американских военных. После того как президент Афганистана покинул страну, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом в Кабуле, назначили членов правительства, переименовали страну в Исламский Эмират Афганистан и провозгласили ряд законов в соответствии с шариатом.

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