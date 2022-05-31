Киев потребовал гарантий ООН для поставок зерна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву нужны гарантии третьих стран и ООН для вывоза зерна, российских гарантий будет недостаточно. Об этом он рассказал в интервью газете La Repubblica.

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Лучшим решением для разблокировки экспорта украинской пшеницы Кулеба назвал международную операцию в Черном море. По его мнению, Украина должна провести ее с помощью дружественных стран, готовых направить свои корабли для разминирования вод и сопровождения коммерческих грузов.

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Министр подчеркнул, что это может быть сделано только при формальном обязательстве со стороны России не использовать коридор для боевых действий.

В то же время он отметил, что «русским нельзя доверять», поэтому потребуются гарантии других стран.

«Мы должны быть очень осторожны, по этой причине односторонних гарантий Кремля недостаточно. Нам нужно, чтобы третьи страны взяли на себя ответственность за выполнение соглашения. Наша главная забота состоит в том, чтобы наша пшеница достигла тех стран, которые в ней нуждаются», - подчеркнул Кулеба.

Он заявил, что переговоры по поводу вывоза украинского зерна достигли «продвинутой стадии», Украина находится в контакте как с ООН, так и со странами-гарантами.

«Чтобы избежать катастрофических последствий, разблокировка портов должна состояться не позднее, чем через две недели», - заключил глава МИД Украины.

13 мая глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил, что если украинские порты не заработают в течение 60 дней и не начнутся поставки зерна, экономика Украины, ориентированная на сельское хозяйство, рухнет. В 2021 году на продукцию сельского хозяйства приходился 41 процент всего экспорта Украины.

Президент США Джо Байден заявлял, что на Украине сейчас заблокированы около 20 миллионов тонн зерна. Он подчеркивал, что если оно не поступит на рынок, многих людей в Африке ждет голодная смерть.

Украинские фермеры сейчас готовятся к сбору урожая, но им негде будет его хранить, если они не смогут отправить ранее собранное зерно за границу.

Конгрессмен Джейсон Кроу рассказывал, что во время своего визита в Киев он обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским создание 20-мильной буферной зоны между Румынией и Турцией, которую могли бы использовать корабли, перевозящие зерно.