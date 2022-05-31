Эрдоган допустил изменение позиции по членству Швеции в НАТО

"Турция ожидает от стран-кандидатов [на вступление в НАТО] прекращения деятельности на их территории террористических организаций и выдачу их членов турецкой стороне. Властям этих стран были предоставлены четкие доказательства, от них ждут ответных шагов. В дополнение к этому Турция ожидает от этих государств поддержки проводимых странами НАТО операций по борьбе с терроризмом. Терроризм являет угрозу для всех стран - участниц альянса, и страны-кандидаты, прежде чем вступить в организацию, должны принять эту реалию. Позиция Турции в этом вопросе не изменится, пока не будут предприняты необходимые шаги", - отметил Эрдоган, имея ввиду Швецию и Финляндию.