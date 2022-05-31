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44 минуты назад

Эрдоган: Турция не изменит позицию к Швеции и Финляндии, пока они не выполнят ее условия

ТАССиещё 5

Турция не изменит свою позицию в отношении членства в НАТО Финляндии и Швеции, пока они не предпримут шаги, которые от них ждут в Анкаре. Об этом написал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в статье для английского журнала The Economist. Выдержки из публикации приводит во вторник телеканал TRT.

Эрдоган допустил изменение позиции по членству Швеции в НАТО
Фото: ReutersReuters

"Турция ожидает от стран-кандидатов [на вступление в НАТО] прекращения деятельности на их территории террористических организаций и выдачу их членов турецкой стороне. Властям этих стран были предоставлены четкие доказательства, от них ждут ответных шагов. В дополнение к этому Турция ожидает от этих государств поддержки проводимых странами НАТО операций по борьбе с терроризмом. Терроризм являет угрозу для всех стран - участниц альянса, и страны-кандидаты, прежде чем вступить в организацию, должны принять эту реалию. Позиция Турции в этом вопросе не изменится, пока не будут предприняты необходимые шаги", - отметил Эрдоган, имея ввиду Швецию и Финляндию.

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Он также подчеркнул, что позицию Турции по вопросу членства в НАТО двух скандинавских стран следует рассматривать в качестве "решительного шага от имени всех стран-членов [альянса], ставших целями терроризма".

"У терроризма нет религии, нации и цвета. Решительная позиция стран - участниц альянса по отношению к каждой террористической организации <…> является одной из важнейших миссий этого блока. Ни у одной страны в этом вопросе нет привилегий", - подчеркнул турецкий лидер.

К террористическим организациям в Анкаре относят Рабочую партию Курдистана, так называемые Сирийские силы национальной самообороны и "террористическую организацию фетхуллахистов", которую власти обвиняют в причастности к подготовке переворота в Турции в 2016 году

Президент Турции ранее неоднократно заявлял, что Анкара выступает против членства в НАТО Швеции и Финляндии из-за их позиции в вопросах противодействия террористическим организациям. 25 мая в Анкаре состоялись переговоры Турции, Швеции и Финляндии, на которых представителям скандинавских стран были переданы материалы о деятельности на их территории террористических организаций и требования в этой связи турецкой стороны.

В мире,Реджеп Эрдоган,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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