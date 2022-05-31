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25 минут назад

В Евросоюзе поставили Украине условия для получения помощи

Ura.Ruиещё 2

Европейский союз профинансирует восстановление Украины только при условии, что Киев проведет ряд реформ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Евросоюзе поставили Украине условия для получения помощи
Фото: Валентина Свистунова © URA.RUВалентина Свистунова © URA.RU

«Евросоюз и США намерены найти способ для привлечения инвестиций на восстановление Украины на условии, что Киев проведет реформы», — заявила Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, которая транслировалась в Twitter (заблокирован в РФ). Она уточнила, что для получения финансирования на Украине должны пройти реформы системы управления и борьбы с коррупцией, а также повыситься независимость судебной системы, чтобы создать позитивные условия для бизнеса.

Ранее сообщалось, что Евросоюз собирался предложить российским олигархам способ откупиться от санкций ради финансирования Украины. Также ЕС собирался принять закон, который позволит отнять деньги россиян и направить их на восстановление Украины.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции после начала российской спецоперации на Украине. Ряд стран арестовали активы российских олигархов. В апреле Конгресс США одобрил предложение конфисковать российские активы и перенаправлять их на помощь Украине, напоминает телеканал 360.

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