В Евросоюзе поставили Украине условия для получения помощи

«Евросоюз и США намерены найти способ для привлечения инвестиций на восстановление Украины на условии, что Киев проведет реформы», — заявила Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, которая транслировалась в Twitter (заблокирован в РФ). Она уточнила, что для получения финансирования на Украине должны пройти реформы системы управления и борьбы с коррупцией, а также повыситься независимость судебной системы, чтобы создать позитивные условия для бизнеса.