В Британии назвали условия продажи дома Скрипалей

Муниципальный совет графства Уилтшир Великобритании определился с условиями продажи дома бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Его вместе с дочерью в 2018 году, как заявлял Лондон, отравили веществом «Новичок». По данным The Daily Telegraph, совет разрешил продать дом только местным жителям и на условиях долевой собственности. Это сделано специально, чтобы покупатели не смогли использовать те «ужасные события».

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Газета со ссылкой на представителя совета Фила Элфорда сообщила, что дом будет продан только на условиях долевой собственности. При этом совет сохранит за собой не менее 25% доли, чтобы «будущие владельцы не пытались превратить его в жуткую туристическую достопримечательность».

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«Кто-то может попытаться, возможно, использовать ужасные события, которые случились здесь, для получения какого-то статуса. Мы не хотели бы, чтобы это произошло… Это семейный дом, и это то, чем он должен быть», — пояснил Элфорд.

По словам Элфорда, за счёт своей доли муниципальные власти смогут контролировать, что происходит с домом и кто в нём проживает. Уточняется, что совет рассматривал возможность его сноса. Но из-за жилищного кризиса было принято решение «вернуть его в эксплуатацию». Сейчас дом реконструируют.

Отмечается, что совет дал возможность приобрести дом членам всего прихода Святого Павла. Если его не удастся продать до июля, то дом смогут купить жители любой точки Солсбери, которые прожили в городе более 12 месяцев.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Затем оба они выздоровели и были выписаны из больницы. Британия заявляла, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Указывалось, что к произошедшему причастна разведка РФ.