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4 минуты назад

Глава Южной Осетии заявил, что нужно детально обсудить формулировку вопроса о референдуме

ТАССиещё 1

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ бывшего главы республики Анатолия Бибилова о референдуме о присоединении к РФ до завершения консультаций с Москвой, говорится в тексте указа, опубликованного на сайте президента.

Южная Осетия приостановила указ о референдуме по вхождению в состав РФ
Фото: ТАССТАСС

"Руководствуясь статьей 51 Конституции Республики Южная Осетия, частью 2 статьи 12 Конституционного закона Республики Южная Осетия от 27 декабря 2018 года, <…> всецело поддерживая инициативу граждан Республики Южная Осетия о дальнейшей интеграции Республики Южная Осетия и Российской Федерации, постановляю безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южная Осетия и Российской Федерации, <…> до завершения консультаций приостановить действие указа президента Республики Южная Осетия от 13 мая 2022 года "О назначении референдума Республики Южная Осетия", - говорится в документе.

В мире,Алан Гаглоев,Анатолий Бибилов,
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