Зеленский подверг резкой критике Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Евросоюз за отсутствие консенсуса по шестому пакету санкций, передает ТАСС.

В понедельник, 30 мая, Зеленский выступил по видеосвязи перед главами государств и правительств стран ЕС. В своей речи он обратил внимание, что с момента вступления в силу пятого пакета европейских санкций прошло уже 52 дня.

По словам Зеленского, Европе необходим прогресс в санкциях, «чтобы заставить Россию искать мира с Украиной». Он призвал ЕС сплотиться и прекратить любые раздоры, которые позволяют России «еще больше давить» на европейские страны.

«Европа должна продемонстрировать силу. Ибо только силу Россия воспринимает как аргумент. Настало это время. Пора быть не отдельными, не обломками, а единым целым», - заявил Зеленский.

Он также вновь подчеркнул, что «компромиссов за счет суверенитета и территориальной целостности Украины быть не может».