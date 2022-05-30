В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
14 минут назад

Зеленский раскритиковал ЕС за задержку шестого пакета санкций

Вероника Полынина

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Евросоюз за отсутствие консенсуса по шестому пакету санкций, передает ТАСС.

Зеленский подверг резкой критике Евросоюз
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В понедельник, 30 мая, Зеленский выступил по видеосвязи перед главами государств и правительств стран ЕС. В своей речи он обратил внимание, что с момента вступления в силу пятого пакета европейских санкций прошло уже 52 дня.

По словам Зеленского, Европе необходим прогресс в санкциях, «чтобы заставить Россию искать мира с Украиной». Он призвал ЕС сплотиться и прекратить любые раздоры, которые позволяют России «еще больше давить» на европейские страны.

«Европа должна продемонстрировать силу. Ибо только силу Россия воспринимает как аргумент. Настало это время. Пора быть не отдельными, не обломками, а единым целым», - заявил Зеленский.

Он также вновь подчеркнул, что «компромиссов за счет суверенитета и территориальной целостности Украины быть не может».

Эрдоган и Зеленский провели телефонные переговоры

Шестой пакет антироссийских санкций был представлен в начале мая и включал в себя, в частности, пункт о нефтяном эмбарго в отношении России. Однако против этой меры выступили Венгрия и еще несколько стран ЕС, которые сильно зависят от российского сырья. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник, что консенсус по нефтяному эмбарго «будет достигнут в любом случае».

В мире,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители