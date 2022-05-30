Санду заявила о намерении получить военную помощь от Запада

Президент Молдавии Майя Санду подтвердила, что страна намерена получить от Евросоюза (ЕС) или других стран военную помощь. Об этом она сообщила в эфире телеканала Pro TV Chisinau.
«От ЕС мы получили помощь, нелетальное оружие, но после заявлений Великобритании сейчас обсудим с министерством обороны, каковы основные потребности армии, которые не покрываются основным бюджетом», — сказала она.
По ее словам, молдавские власти проанализируют возможность принятия военной помощи.
При этом Санду отметила, что она может поступить как от ЕС, так и от «какой-то другой страны».
Президент также добавила, что Молдавия не хочет войны, но ее армия должна быть хорошо вооружена, чтобы себя защитить.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявляла, что Соединенное Королевство и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии.
По словам министра, такая мера направлена на защиту Молдавии от якобы «угрозы вторжения» со стороны России. Если план примут, то члены альянса направят Кишиневу современное вооружение на замену техники советских времен, а также обучат солдат его применять.