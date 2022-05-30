Санду заявила о намерении получить военную помощь от Запада

Президент Молдавии Майя Санду подтвердила, что страна намерена получить от Евросоюза (ЕС) или других стран военную помощь. Об этом она сообщила в эфире телеканала Pro TV Chisinau.

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«От ЕС мы получили помощь, нелетальное оружие, но после заявлений Великобритании сейчас обсудим с министерством обороны, каковы основные потребности армии, которые не покрываются основным бюджетом», — сказала она.

По ее словам, молдавские власти проанализируют возможность принятия военной помощи.

При этом Санду отметила, что она может поступить как от ЕС, так и от «какой-то другой страны».

Президент также добавила, что Молдавия не хочет войны, но ее армия должна быть хорошо вооружена, чтобы себя защитить.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявляла, что Соединенное Королевство и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии.