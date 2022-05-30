В США из церкви похитили золотую реликвию и обезглавили статую ангела

«В полицию поступило сообщение о том, что в период примерно с 18:30 26 мая до 16:00 28 мая алтарь в римско-католической церкви Святого Августина, расположенной по адресу Шестая авеню, дом 116, был вскрыт. Была изъята скиния из чистого 18-каратного золота с драгоценными камнями», — рассказали РИА Новости в полицейском управлении.