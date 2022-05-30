В СЖР заявили, что положения меморандума о взаимопонимании с США давно не действуют

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россия ничего не потеряет вследствие выхода из меморандума о взаимопонимании с США в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ, так как его положения в действительности уже давно прекратили свое действие. В первую очередь, это произошло из-за действий зарубежных коллег, заявил в понедельник в разговоре с корреспондентом ТАСС секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир, который также возглавляет международный отдел СЖР.

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"Ситуация, которую мы сейчас видим в мире, во взаимоотношениях между нашими странами и между журналистами России и США, ситуация, которая наблюдается со стороны властей США по отношению к нашим журналистам, нашим СМИ, не имеет ничего общего с пунктами этого меморандума. Говорить о том, что мы что-то потеряем от прекращения его действия, не приходится, потому что практически все его положения были потеряны раньше. И были потеряны в первую очередь "благодаря" действиям наших бывших заокеанских партнеров", - сказал он.

По словам Шафира, если говорить о меморандуме как о документе, взятом отдельно, все его положения звучали очень правильно. "По его положениям участники должны были содействовать культурному обмену, обмену журналистскими делегациями, организации лекций, семинаров, совместных исследований. Но это если брать документ в вакууме. А если представить себе, что какая-то из сторон и тогда, и сейчас использует этот документ в своих интересах, которые идут вразрез с интересами второй стороны, то здесь возникает целый ряд вопросов", - отметил он.

На данном этапе при сложившихся отношениях между Россией и США действие такого документа просто невозможно, уверен собеседник агентства. "Как такая работа может вестись сейчас, когда культурные связи между нашими странами, не только между Россией и США, но и Россией и Западом в целом, практически обрушены? И на нашу журналистику, в том числе на наших коллег, на протяжении целого ряда лет идет неприкрытая атака, которая имеет своей целью одно - выдавить их из западного пространства, фактически ликвидировать их как класс СМИ. В ситуации, когда наши СМИ за рубежом закрываются, когда наши журналисты там задерживаются, когда блокируются всевозможные их площадки - о каком культурном, профессиональном, творческом обмене между российскими и американскими журналистами может идти речь?", - заключил Шафир.

О меморандуме

Ранее правительство РФ одобрило предложение Министерства иностранных дел расторгнуть меморандум о взаимопонимании с США в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ, подписанный в 1998 году. Соответствующее распоряжение российского кабмина опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно меморандуму, Москва и Вашингтон тогда договорились содействовать упрочению взаимного сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования, архивного дела и средств массовой информации. Они выразили намерение поощрять развитие культурных обменов для содействия лучшему пониманию культуры друг друга.