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29 минут назад

Запорожская и Херсонская области перешли на российскую связь и интернет

RT на русскомиещё 9

Херсонская и Запорожская области совершили переход на российскую мобильную связь и интернет, заявил глава Крыма по информационной политике Олег Крючков.

В Крыму заявили, что Херсонская и Запорожская области перешли на российский интернет и связь
Фото: ТАССТАСС

«Очередной киевский теракт обрушил связь в Херсонской и Запорожской областях. Россия же сыграла на опережение. На освобождённых территориях уже исключительно российский интернет и связь», — цитирует РИА Новости Крючкова.

По его словам, жители Крыма в своё время сталкивались с похожей ситуацией.

Он отметил, что теперь жителям областей достаточно купить sim-карты российского оператора.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, в регионе в ближайшее время откроются центры оформления российского гражданства.

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