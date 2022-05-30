В Нигерии зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян

Первый случай смерти от оспы обезьян зафиксировали в Нигерии, всего в стране заболел 21 человек. Об этом сообщает местный центр профилактики и контроля заболеваний.

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«По состоянию на 29 мая 2022 года в девяти штатах Нигерии был подтвержден 21 случай, один с летальным исходом. Смерть зарегистрировали у 40-летнего пациента с сопутствующими заболеваниями, который принимал иммунопонижающие препараты», — говорится в сообщении.

Случаи заражения оспой обезьян были зафиксированы в штатах Адамава, Лагос, Байелса, Дельта, Кросс Ривер, Абуджи, Кано, Имо и Риверс. В Нигерии уже начал работать мультисекторальный центр управления по борьбе с заболеванием.

Напомним, что первые случаи заражения человека оспой обезьян выявили еще в 1970 году. Передача вируса происходит от животного к человека, чаще всего заболевание выявляли у людей, находившихся в Африке.