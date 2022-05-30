В Турции рассказали о предложении Эрдогана к Путину

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, главной темой которого стала ситуация на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.
Сообщается, что Эрдоган предложил провести встречу между делегациями России, Украины и ООН.
«Эрдоган предложил в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным провести встречу в Стамбуле между делегациями России, Украины и ООН», - сказали в канцелярии.
Перед разговором президент Турции сообщал, что планирует озвучить российскому коллеге свою просьбу сохранить каналы для диалога и дипломатии, чтобы иметь возможность достичь мира на Украине путем переговоров.