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6 минут назад

В Турции рассказали о предложении Эрдогана к Путину

Вероника Полынина

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, главной темой которого стала ситуация на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

В Турции рассказали о предложении Эрдогана к Путину
Фото: ТАССТАСС

Сообщается, что Эрдоган предложил провести встречу между делегациями России, Украины и ООН.

«Эрдоган предложил в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным провести встречу в Стамбуле между делегациями России, Украины и ООН», - сказали в канцелярии.

Перед разговором президент Турции сообщал, что планирует озвучить российскому коллеге свою просьбу сохранить каналы для диалога и дипломатии, чтобы иметь возможность достичь мира на Украине путем переговоров.

В мире,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ООН,
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