В Турции рассказали о предложении Эрдогана к Путину

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, главной темой которого стала ситуация на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

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Сообщается, что Эрдоган предложил провести встречу между делегациями России, Украины и ООН.

«Эрдоган предложил в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным провести встречу в Стамбуле между делегациями России, Украины и ООН», - сказали в канцелярии.