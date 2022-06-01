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28 минут назад

Шведская полиция предотвратила теракт и задержала неонациста

Газета.Ruиещё 1

Полиция Швеции задержала предполагаемого участника неонацистского движения, который, по данным правоохранителей, планировал убить «сотни человек» с помощью самодельных взрывных устройств. Об этом сообщает издание Vice со ссылкой на местную полицию.

В Швеции задержан неонацист, планировавший терракт с "сотнями убитых"
Фото: ReutersReuters

25-летний Джим Холмгрен использовал в социальных сетях фото норвежского террориста Андерса Брейвика и размышлял, насколько убийство детей может быть морально оправданным, пишет Vice. Его задержали 4 ноября 2021 года, однако прокуратура выдвинула официальные обвинения только на прошлой неделе. На данный момент ему вменяется незаконное хранение оружия. Ему также грозит обвинение в подготовке террористического акта.

Холмгрена связывают с неназванной скандинавской неонацистской группой. По данным следователей, он вдохновлялся деятельностью американской неонацистской группировкой Atomwaffen Division.

ФСБ и МВД ранее задержали в Москве сторонников неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» (М.К.У.), которые планировали совершить теракты и массовые убийства в России ко Дню Победы.

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