В Швеции задержан неонацист, планировавший терракт с "сотнями убитых"

Полиция Швеции задержала предполагаемого участника неонацистского движения, который, по данным правоохранителей, планировал убить «сотни человек» с помощью самодельных взрывных устройств. Об этом сообщает издание Vice со ссылкой на местную полицию.
25-летний Джим Холмгрен использовал в социальных сетях фото норвежского террориста Андерса Брейвика и размышлял, насколько убийство детей может быть морально оправданным, пишет Vice. Его задержали 4 ноября 2021 года, однако прокуратура выдвинула официальные обвинения только на прошлой неделе. На данный момент ему вменяется незаконное хранение оружия. Ему также грозит обвинение в подготовке террористического акта.
Холмгрена связывают с неназванной скандинавской неонацистской группой. По данным следователей, он вдохновлялся деятельностью американской неонацистской группировкой Atomwaffen Division.
ФСБ и МВД ранее задержали в Москве сторонников неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» (М.К.У.), которые планировали совершить теракты и массовые убийства в России ко Дню Победы.