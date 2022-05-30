Судьбу пленных украинских военных с комбината «Азовсталь» будет решать суд, сообщил министр юстиции Донецкой народной республики Юрий Сироватко. Его слова приводит РИА «Новости».

«По ним будет принимать решение суд. За такие преступления у нас в ДНР высшая мера наказания - это смертная казнь», — заявил глава минюста.

По его словам, в настоящее время в отношении пленных проводятся следственные действия.

20 мая Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль российскими ВС территории «Азовстали». По данным военного ведомства, в плен сдались 2 439 бойцов полка «Азов» и военнослужащих украинской армии.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.