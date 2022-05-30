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1 час назад

Минюст ДНР: судьбу пленных с «Азовстали» решит суд

Газета.Ru

Судьбу пленных украинских военных с комбината «Азовсталь» будет решать суд, сообщил министр юстиции Донецкой народной республики Юрий Сироватко. Его слова приводит РИА «Новости».

«По ним будет принимать решение суд. За такие преступления у нас в ДНР высшая мера наказания - это смертная казнь», — заявил глава минюста.

По его словам, в настоящее время в отношении пленных проводятся следственные действия.

20 мая Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль российскими ВС территории «Азовстали». По данным военного ведомства, в плен сдались 2 439 бойцов полка «Азов» и военнослужащих украинской армии.

Появились подробности сдачи в плен командира бригады ВСУ Волыны

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Видео,Юрий Сироватко,Владимир Путин,Минобороны России,
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