Обзор иноСМИ: проблемы с изъятием активов РФ и удар по польским деревням

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«Отдать российские активы Киеву будет непросто»

Использовать замороженные российские активы для восстановления Украины будет непросто, заявила Джиллиан Тетт в своей статье для Financial Times. Конфисковать активы российского Центробанка и российских миллиардеров в пользу Украины призвал президент страны Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Эту идею поддерживает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, но в законодательстве ЕС нет нужной процедуры: передать чужие активы кому-то не то же самое, что их заморозить. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что юристы ЕС активно работают над поиском решений по использованию замороженных активов, но если у Евросоюза не появится прозрачного законодательства в этой сфере, блок столкнется с годами дорогих судебных тяжб или утратой доверия к своим институтам, подчеркнула Тетт.

США посоветовали остаться на Ближнем Востоке

В течение последних 25 лет сменявшие друг друга администрации США поддерживали значительное военное присутствие на Ближнем Востоке. Несмотря на сосредоточенность экс-президентов Барака Обамы и Дональда Трампа на Индо-Тихоокеанском регионе и их попытки уйти с Ближнего Востока, сейчас в регионе находятся от 40 до 50 тысяч американских военнослужащих.

Как отмечает Al Jazeera, Центр международных и стратегических исследований (CSIS) пришел к выводу, что США необходимо поддерживать свое присутствие на Ближнем Востоке в пределах от 20 до 30 тысяч военнослужащих, особенно в Ираке и Сирии. В докладе подчеркивается, что сокращение военного присутствия США в регионе может уменьшить влияние Вашингтона, принести пользу его конкурентам и ослабить стратегию «сдерживания врагов». Сохранение войск «удерживает Китай от расширения своего присутствия на Ближнем Востоке и сдерживает Россию, чье влияние и возможности в регионе растут». Кроме того, вывод американских войск с Ближнего Востока усилит конкуренцию между Ираном, Израилем и Саудовской Аравией, что может повысить вероятность распространения ядерного оружия.

Цены на бензин: удар по польским деревням

Цены на топливо бьют рекорды, и все больше поляков пересаживаются на общественный транспорт или велосипеды и оставляют машины в гаражах, чтобы сэкономить. Но не всем доступен такой выбор, пишет Gazeta.pl.

Один из читателей газеты живет в польской деревне и работает в другом городе. Ни один из ближайших автобусных маршрутов ему не подходит, поэтому он каждый день ездит на автомобиле и ощущает, как рост цен на бензин бьет по его кошельку: «Но если горючее станет еще дороже, люди продолжат его покупать - ведь надо на чем-то добираться до работы. Раньше можно было воспользоваться железной дорогой, но в 90-е ее закрыли». Другой читательнице, Анне из Бытома приходится ездить на работу в другой город за 35 километров, теперь она тратит около 450 злотых (около семи тысяч рублей) в месяц на топливо вместо 350 злотых. Как заявила в интервью Gazeta.pl депутат от партии «Вместе» Паулина Матысяк, всего в Польше 11 тысяч сельских поселений, где нет общественного транспорта.

«Эрдоган обвиняет Швецию и Финляндию в поддержке терроризма»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Швецию и Финляндию в поддержке терроризма, подчеркнув, что Анкара не ослабит своей борьбы против вступления этих стран в НАТО, сообщает Fox News. По словам Эрдогана, пока он остается президентом, Анкара «не скажет «да» странам, поддерживающим терроризм».

Противодействие Турции членству Швеции и Финляндии в НАТО проистекает из поддержки скандинавскими странами членов «Рабочей партии Курдистана», которую Турция считает террористической группировкой. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он уверен - Турция сможет урегулировать свои разногласия со Швецией и Финляндией, так как страны «работают над некоторыми проблемами и находят способы их решения».

«Возвращение Трампа становится реальностью»

Опрос CNN, опубликованный в феврале, показал, что среди избирателей-республиканцев, рассматривавших кандидатов на президентскую гонку 2024 года, 54 процента поддержали бы Трампа, что делает его лучшим вариантом для выдвижения на сегодняшний день. Губернатор Флориды Рон ДеСантис занял второе место с 21 процентов голосов, в то время как другие возможные кандидаты, такие как бывший вице-президент Майк Пенс, набрали не более одного процента.