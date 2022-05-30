Порошенко с третьей попытки покинул Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко с третьей попытки смог пересечь границу. Его выпустили за рубеж после публичного обращения к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, пишет РИА Новости.
28 мая стало известно, что бывший президент два раза попытался покинуть Украину через пункт пропуска Рава-Русская Львовской таможни, однако пограничники отказались выпустить его из страны.
Сегодня депутат от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар сообщила в соцсетях, что Петр Порошенко сумел все же выехать в Роттердам.
«Петр Порошенко выехал на саммит Европейской народной партии», - написала она.
Отъезду Порошенко предшествовало его публичное обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. В нем бывший глава государства подчеркнул, что имеет все необходимые документы для выезд за рубеж, и заметил, что сейчас важно «избегать любых внутренних распрей и совместно работать на всех возможных международных площадках», пишет ТАСС.
«После того как абсолютно незаконно была сорвана моя поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО (…), надеюсь, что выводы сделаны, и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам», - заявил он.
Петра Порошенко на Украине подозревают в государственной измене при поставках угля из Донбасса в 2014-2015 годах. Служба безопасности Украины считает, что Порошенко использовал свои полномочия, чтобы расторгнуть контракты на доставку угля с Южно-Африканской республикой, а затем «по требованию представителей РФ» подписал соглашения о поставках с неподконтрольных Киеву территорий.