Порошенко с третьей попытки покинул Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко с третьей попытки смог пересечь границу. Его выпустили за рубеж после публичного обращения к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, пишет РИА Новости.

28 мая стало известно, что бывший президент два раза попытался покинуть Украину через пункт пропуска Рава-Русская Львовской таможни, однако пограничники отказались выпустить его из страны.

Сегодня депутат от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар сообщила в соцсетях, что Петр Порошенко сумел все же выехать в Роттердам.

«Петр Порошенко выехал на саммит Европейской народной партии», - написала она.

Отъезду Порошенко предшествовало его публичное обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. В нем бывший глава государства подчеркнул, что имеет все необходимые документы для выезд за рубеж, и заметил, что сейчас важно «избегать любых внутренних распрей и совместно работать на всех возможных международных площадках», пишет ТАСС.

«После того как абсолютно незаконно была сорвана моя поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО (…), надеюсь, что выводы сделаны, и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам», - заявил он.