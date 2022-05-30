Глава Мелитополя обвинила Киев в теракте

За организацией взрыва в центре Мелитополя стояли киевские власти, это была попытка устрашения его жителей. С таким обвинением в эфире телеканала «Россия 24» выступила исполняющая обязанности главы города Галина Данильченко.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Она назвала случившееся терактом, целью которого не были военные или представители администрации.

«Акт, направленный против мирных жителей города, потому что пострадали именно мирные жители», — заявила Данильченко.

Взрыв в центре Мелитополя произошел утром 30 мая. Предположительно, был подорван автомобиль, припаркованный неподалеку от здания администрации. Пострадали волонтеры, раздававшие гуманитарную помощь.