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19 минут назад

Глава Мелитополя обвинила Киев в теракте

Lenta.ruиещё 7

За организацией взрыва в центре Мелитополя стояли киевские власти, это была попытка устрашения его жителей. С таким обвинением в эфире телеканала «Россия 24» выступила исполняющая обязанности главы города Галина Данильченко.

Глава Мелитополя обвинила Киев в теракте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она назвала случившееся терактом, целью которого не были военные или представители администрации.

«Акт, направленный против мирных жителей города, потому что пострадали именно мирные жители», — заявила Данильченко.

Взрыв в центре Мелитополя произошел утром 30 мая. Предположительно, был подорван автомобиль, припаркованный неподалеку от здания администрации. Пострадали волонтеры, раздававшие гуманитарную помощь.

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов также назвал произошедшее терактом, за исполнением которого стояла украинская диверсионно-разведывательная группа.

В мире,Галина Данильченко,Владимир Рогов,
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