"У вас нет времени": Си Цзиньпин предупредил Байдена о закате демократии

Китайский лидер Си Цзиньпинь предупредил президента США Джо Байдена о том, что демократии приходит конец, и однажды «автократии будут править миром». О своих воспоминаниях поделился американский президент, сообщает DEITA.RU.

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По словам главы Белого дома, такое предупреждение Си высказал в телефонном разговоре. Китайский лидер отметил, что демократия подходит к своему закату.

«Демократия требует консенсуса, а это требует времени, а у вас нет времени», — процитировал Байден Си Цзиньпинь.

Это не первое предупреждение, отметил Байден. Так, по его словам, когда он вступил на пост главы государства, китайский лидер предупредил его, что демократия в упадке и скоро «автократии будут править миром». Об этом он рассказал, выступая перед выпускниками военно-морской академии США.

Во время того же выступления Байден перепутал Южную Корею с КНДР. Кроме того, Байден солгал о своем зачислении в Военно-морскую академию в 1965 году. Президент заявил, что якобы сенатор Калеб Боггс одобрил его зачисление в академию. Но нынешний глава государства тогда отказался от предложения ради поступления в Делаверский университет и начала политической карьеры.