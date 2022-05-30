"Меня охватил ужас": Немец рассказал об отношении к русским в Германии

Московский корреспондент немецкого издания Junge Welt Ульрих Хайден, вернувшийся в ФРГ из РФ, заявил о русофобии в Германии.
По его словам, он увидел антироссийскую пропаганду и ужаснулся.
«Меня охватил ужас. Антироссийская пропаганда, русофобия, фактически травля России — на главном вокзале Германии? Меня как будто кулаком в лицо двинули: эй, парень, ты в другую Германию приехал!» — написал корреспондент.
Хайден также обратил внимание на усиленную безопасность в Трептов-парке в Берлине, где находится братская могила советских воинов. Как говорится в статье, около монумента дежурило множество сотрудников правоохранительных органов, которые были экипированы, как для разгона демонстраций. Также в этом месте запретили использование флагов России и георгиевских лент и исполнение военных песен, но некоторые пытались нарушить эти запреты, отметил журналист.
Россияне столкнулись с травлей за рубежом после начала спецоперации РФ на Украине, сообщала ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, в США и Европе обвинили россиян в произошедшем.
Так, в Латвии намерены лишать россиян гражданства за поддержку спецоперации. В Казахстане россиянке запретили разговаривать на русском языке. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал к полному уничтожению «русского мира».