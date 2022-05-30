Киев заподозрили в продаже человеческих органов для американцев

«Сегодня были опубликованы видеокадры обследования базы Красного Креста в Мариуполе. Там были найдены сотни медкарт на детей с обозначением у них здоровых органов. При этом никаких сведений о болезнях в них не содержится. Отмечается также, что в карточках были указания на то, кто является родителями детей», — сообщает «пятый канал со ссылкой на СК РФ.