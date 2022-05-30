Следственный комитет РФ изучит кадры с базы Красного Креста в Мариуполе, где были найдены сотни детских медицинских карт с обозначением у них здоровых органов.
«Сегодня были опубликованы видеокадры обследования базы Красного Креста в Мариуполе. Там были найдены сотни медкарт на детей с обозначением у них здоровых органов. При этом никаких сведений о болезнях в них не содержится. Отмечается также, что в карточках были указания на то, кто является родителями детей», — сообщает «пятый канал со ссылкой на СК РФ.
Российские следователи в рамках уже заведенных уголовных дел о преступлениях украинского режима изучат полученную информацию и дадут ей уголовно-правовую оценку. Согласно предварительным данным, Украина при нынешней власти могла стать источником дешевых человеческих органов для европейцев и американцев.
Ранее в организации торговли человеческими органами на Украине обвинили экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его супругу Сандру Рулофс. По сведениям бывшего командира грузинского элитного батальона «Аваза» Тристана Цителашвили, после государственного переворота на Украине в 2014 году, совершенного при участии Саакашвили, люди из его «зондеркоманды» занялись трансплантацией в Мариуполе.
Цителашвили отмечает, что раненых солдат вывозили с поля боя, доставляли в медицинское учреждение и там вырезали органы, на которые был спрос в Европе и США. Незаконный бизнес прикрывали беглые грузинские чиновники и власти Украины, в том числе действующий президент страны Владимир Зеленский.