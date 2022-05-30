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16 минут назад

The Times: миллионы британцев останутся зимой без электричества

Ura.Ruиещё 3

Жители Великобритании могут остаться без электричества зимой в случае, если Россия прекратит поставки газа в Евросоюз. Об этом заявило британская газета The Times со ссылкой на источники. По их информации, власти разрабатывают возможные сценарии.

СМИ: Миллионы британцев останутся зимой без электричества
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Говорят также, что официальные лица разработали еще более мрачную стратегию на случай, если Россия полностью перекроет газ в ЕС. Это предполагает, что отключения электроэнергии могут начаться в декабре и длиться три месяца, причем отключения будут как в будние, так и в выходные дни», — пишет The Times.

Издание отмечает, что электричество могут нормировать для шести миллионов домов в начале следующего года, ограничения могут длиться более месяца. Из-за этого начнется рост цен на энергоносители, а ВВП в ближайшие годы будет ниже прогнозируемого, сообщает The Times. В худшем сценарии предполагается сокращение импорта газа из Норвегии более чем в два раза из-за возросшего спроса в Евросоюзе. В ситуации дефицита в Британии могут начать закрывать заводы из-за нехватки электроэнергии. «Отключение [электричества] будет в будние дни в часы пик утром, с 7:00 до 10:00, и вечером, с 16:00 до 21:00. Газоснабжение домов не изменится», — передает издание.

«Учитывая историческую зависимость ЕС от путинского газа, зима может быть очень тяжелой для стран континента», — сказал источник в Уайтхолле (правительство Британии).

Сообщается, что Британия покупает менее 4% газа напрямую из РФ, но ЕС получает 40% газа из России.

Некоторые страны Евросоюза, в том числе Великобритания, ввели санкции против России. Ранее глава энергетической компании E.ON Майкл Льюис заявил, что около 40% домохозяйств в Британии могут оказаться в условиях «топливной нищеты» из-за антироссийских ограничений. В Евросоюзе предложили запретить импорт российской нефти и газа. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что ЕС хочет импортировать газ из Израиля через Египет для снижения зависимости от РФ.

В мире,Санкции,Майкл Льюис,ЕС,
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