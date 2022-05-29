НАТО грозит конфликт из-за трех решений Эрдогана

Три недавних решения президента Турции противоречат интересам НАТО и готовят почву для потенциального конфликта Анкары с Западом. Об этом предупредила обозреватель немецкого издания Die Welt Каролина Друтен, сообщает РИА Новости.

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По ее мнению, Турция ведет себя непозволительно в вопросах приема Финляндии и Швеции в НАТО, а также в отношениях с курдами и Грецией.

Так, Анкара фактически заблокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии, выдвинув условия, выполнить которые Стокгольм и Хельсинки не готовы. В США раскритиковали позицию Турции, однако Вашингтон не готов идти на конфликт с Эрдоганом.

Также недовольство Запада вызвало решение Турции начать военную операцию на севере Сирии против курдских сил. Немецкие политики заявили, что вторжение нарушает международное право. Однако Анкара заявила, что должна обеспечить собственную безопасность и вернуть на родину сирийских беженцев.

По мнению Друтен, все это грозит «потенциалом эскалации разногласий между Турцией и ее партнерами по НАТО».

Третья проблема кроется в отношениях с Элладой. Турецкие ВВС в последние месяцы нарушали воздушное пространство Греции, и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис попросил конгресс США запретить продажу Анкаре истребителей F-16. В ответ Эрдоган объявил о разрыве связей с Мицотакисом.