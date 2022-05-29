Норвегия изменила название Белоруссии

Власти Норвегии официально изменили норвежское название Белоруссии с Hviderusland на Belarus. Об этом сообщает газета Aftenposten.

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«Мы делаем это в знак солидарности с белорусским демократическим движением. Они не будут продолжением России», - заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

Решение о переименовании приняли после встречи министра иностранных дел и премьер-министра Норвегии с активисткой Светланой Тихановской. Именно она призывает изменить название страны в разных языках на Belarus.

Отмечается, что Швеция и Дания уже изменили название страны. Теперь этому примеру последовала Норвегия.