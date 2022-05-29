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9 минут назад

Эрдоган предупредил Афины о недопустимости недружественного отношения к Турции

Илья Родин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил власти Греции о рисках, связанных с недружественным отношением к стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Yeni Şafak.

Эрдоган пригрозил Греции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что очередной виток напряженности между Анкарой и Афинами возник из-за призыва Греции к Вашингтону не продавать туркам истребители F-16.

«Для друзей мы друзья, но они [в Греции] должны знать, что мы адекватно ответим тем, кто смотрит на нас глазами врага», - подчеркнул глава Турции.

Ранее Эрдоган анонсировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что Анкара надеется на скорейшее разрешение конфликта, так как, по его мнению, «с каждым днем события развиваются в более негативном ключе».

Эрдоган потребовал от НАТО не делать «бесполезных заявлений»

Турецкий президент сообщил также, что его страна и в дальнейшем будет «призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии».

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