Эрдоган пригрозил Греции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил власти Греции о рисках, связанных с недружественным отношением к стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Yeni Şafak.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что очередной виток напряженности между Анкарой и Афинами возник из-за призыва Греции к Вашингтону не продавать туркам истребители F-16.

«Для друзей мы друзья, но они [в Греции] должны знать, что мы адекватно ответим тем, кто смотрит на нас глазами врага», - подчеркнул глава Турции.

Ранее Эрдоган анонсировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что Анкара надеется на скорейшее разрешение конфликта, так как, по его мнению, «с каждым днем события развиваются в более негативном ключе».