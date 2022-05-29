Билл Гейтс предупредил мир о новой пандемии

Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил, что мир ожидает новая пандемия. Об этом предприниматель заявил в интервью испанской газете El Diario.

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По мнению Гейтса, вероятность того, что через 20 лет появится еще одна пандемия, составляет примерно 50 процентов. Для борьбы с распространением заболеваний он предлагает создать «глобальную группу реагирования и мобилизации при эпидемиях», которую в идеале будут вызывать, как вызывают пожарных.

Однако, по мнению Гейтса, распространяющиеся сейчас заболевание оспы обезьян не так страшно.

«То, что это связано с оспой, немного пугает, но я не думаю, что это будет следующая большая пандемия. Но чудесно, что мы бдительны», — высказался основатель Microsoft.