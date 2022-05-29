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34 минуты назад

Экс-депутат Рады пообещал «сюрприз» для Зеленского

Елена Прошина

Один из членов украинского движения «Патриоты за Жизнь» скрылся от сотрудников СБУ и связался с лишенным мандата экс-депутатом Верховной рады Ильей Кива. В связи с этим Кива пообещал сделать президенту Украины Владимиру Зеленскому «сюрприз». Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на Telegram-канал бывшего депутата Верховной рады.

Экс-депутат Рады пообещал «сюрприз» для Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, украинская служба безопасности похищала и ликвидировала участников движения «Патриоты за Жизнь». Кива пообещал рассказать общественности «всю правду» об этих событиях.

«Уже на следующей неделе мы с вами узнаем всю правду — как их похитили, кто отдавал приказ убивать и свидетелями чего они были! Правду не утаить! Отдельно Зеленскому: мы приготовили отдельный сюрприз», — написал Кива.

Он также обратился непосредственно к президенту Украины и назвал его «дырявым клоуном».

Ранее экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что власти Киева хотят одного — запугать и продемонстрировать физическое превосходство «преступной системы» над человеком. Таким образом он прокомментировал решение Соломенского суда в Киеве — российского военнослужащего Вадима Шишимарина приговорили к пожизненному лишению свободы.

Зеленский сообщил об отказе от советов Вашингтона

В мире,Вадим Шишимарин,Илья Кива,Владимир Зеленский,Верховная Рада,СБУ,
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