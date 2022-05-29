Экс-депутат Рады пообещал «сюрприз» для Зеленского

Один из членов украинского движения «Патриоты за Жизнь» скрылся от сотрудников СБУ и связался с лишенным мандата экс-депутатом Верховной рады Ильей Кива. В связи с этим Кива пообещал сделать президенту Украины Владимиру Зеленскому «сюрприз». Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на Telegram-канал бывшего депутата Верховной рады.
По его словам, украинская служба безопасности похищала и ликвидировала участников движения «Патриоты за Жизнь». Кива пообещал рассказать общественности «всю правду» об этих событиях.
«Уже на следующей неделе мы с вами узнаем всю правду — как их похитили, кто отдавал приказ убивать и свидетелями чего они были! Правду не утаить! Отдельно Зеленскому: мы приготовили отдельный сюрприз», — написал Кива.
Он также обратился непосредственно к президенту Украины и назвал его «дырявым клоуном».
Ранее экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что власти Киева хотят одного — запугать и продемонстрировать физическое превосходство «преступной системы» над человеком. Таким образом он прокомментировал решение Соломенского суда в Киеве — российского военнослужащего Вадима Шишимарина приговорили к пожизненному лишению свободы.