Экс-депутат Рады пообещал «сюрприз» для Зеленского

До России смог добраться член украинской антифашистской организации «Патриоты за жизнь», участников которой после пыток казнили сотрудники киевских спецслужб, сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
«Одному из них (задержанных СБУ активистов – прим. ВЗГЛЯД) чудом удалось выжить. Сегодня он добрался ко мне в Москву! Что это значит? А то, что уже на следующей неделе мы с вами узнаем всю правду: как их похитили, кто отдавал приказ убивать и свидетелями чего они были», – сообщил Кива в Telegram.
«Отдельно Зеленскому: тебе, (...), мы приготовили сюрприз», – добавил экс-депутат.
Ранее Кива сообщил, что контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) пытала и казнила трех членов антифашистского движения «Патриоты за жизнь». По его словам, активисты находились в Киеве и в конце февраля с ними пропала связь, так как их задержали сотрудники СБУ. Экс-парламентарий обещал обратиться СК России с просьбой расследовать внесудебную расправу над украинскими антифашистами.