Экс-депутат Рады пообещал «сюрприз» для Зеленского

«Одному из них (задержанных СБУ активистов – прим. ВЗГЛЯД) чудом удалось выжить. Сегодня он добрался ко мне в Москву! Что это значит? А то, что уже на следующей неделе мы с вами узнаем всю правду: как их похитили, кто отдавал приказ убивать и свидетелями чего они были», – сообщил Кива в Telegram.