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1 час назад

Зеленскому пообещали «сюрприз» от избежавшего казни украинца

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

До России смог добраться член украинской антифашистской организации «Патриоты за жизнь», участников которой после пыток казнили сотрудники киевских спецслужб, сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

Экс-депутат Рады пообещал «сюрприз» для Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Одному из них (задержанных СБУ активистов – прим. ВЗГЛЯД) чудом удалось выжить. Сегодня он добрался ко мне в Москву! Что это значит? А то, что уже на следующей неделе мы с вами узнаем всю правду: как их похитили, кто отдавал приказ убивать и свидетелями чего они были», – сообщил Кива в Telegram.

«Отдельно Зеленскому: тебе, (...), мы приготовили сюрприз», – добавил экс-депутат.

Ранее Кива сообщил, что контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) пытала и казнила трех членов антифашистского движения «Патриоты за жизнь». По его словам, активисты находились в Киеве и в конце февраля с ними пропала связь, так как их задержали сотрудники СБУ. Экс-парламентарий обещал обратиться СК России с просьбой расследовать внесудебную расправу над украинскими антифашистами.

В мире,Илья Кива,Следственный комитет,Верховная Рада,СБУ,
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