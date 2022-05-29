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1 час назад

Байдена поймали на лжи о фактах из его биографии

Lenta.ru

Президент США Джо Байден солгал о своем зачислении в Военно-морскую академию в 1965 году, выступая перед ее выпускниками в Аннаполисе. Об этом сообщает New York Post.

Байдена поймали на лжи
Фото: EPAEPA

По словам американского президента, сенатор Калеб Боггс одобрил его зачисление в академию, но он отказался от этого предложения, чтобы поступить в Делавэрский университет и впоследствии начать политическую карьеру.

«Неизвестно, рассказывал ли Байден эту историю раньше, но она удивила даже политических обозревателей, которые освещали его многочисленные кампании и президентство», — подчеркнули в издании New York Post.

По информации автора материла, в подробной автобиографии лидера США 2008 года «Сдержать обещания. В жизни и политике» также не упоминается зачисление в Военно-морскую академию. Журналист упомянул и другие расхождения фактов. Так, в 1965-м году 23-летний Байден уже стал бакалавром в Делавэрском университете, а упомянутая академия не принимает на обучение выпускников других заведений.

Ранее экономист Иван Лизан обвинил Байдена в том, что он врет американцам о якобы пагубных действиях России. Его ложь направлена на убеждение народа в том, что тех проблемах, которые испытывает Америка, виноват не он, а Москва, что должно позволить ему сохранить власть, подчеркнул он.

«Ему сейчас нужна любая ложь, например, что в росте цен на бензин виноват Владимир Путин. Хотя при чем тут Путин, если они от закупок нефти (у России) отказались сами», — заявил эксперт.

Байден оговорился и причислил КНДР к принявшим антироссийские санкции странам

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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