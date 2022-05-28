Украине предрекли дефицит соли

«Если бы не было ажиотажа, поставщики быстро бы смогли насытить рынок импортной солью. Но теперь на это понадобится больше времени — ориентировочно до двух месяцев. И в этот период действительно могут быть перебои с поставками соли в магазины, товар станет пропадать с торговых полок, что еще больше накрутит ажиотаж и цены», — сказал он.