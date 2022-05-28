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44 минуты назад

В ДНР запретили продажу лома цветных металлов

ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин подписал постановление, запрещающее сбор, перевозку и реализацию лома цветных металлов. Документ опубликован в субботу на сайте главы республики.

В ДНР запретили продажу лома цветных металлов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Установить, что на территории Донецкой Народной Республики, в том числе на освобожденных территориях, ранее временно находившихся под контролем Украины, запрещаются сбор, перевозка и реализация лома цветных металлов", - говорится в постановлении.

Согласно документу, в случае установления случаев незаконного сбора, перевозки или продажи цветных металлов, юридическим и физическим лицам предписано информировать о них органы внутренних дел республики.

В мире,Денис Пушилин,
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